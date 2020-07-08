«Зенит» обыграл «Сочи» в первом матче после чемпионства

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Сочи» в первом матче в ранге чемпиона России по футболу сезона 2019\2020.

Встреча в городе на Неве завершилась со счетом 2:1. Голами за «Зенит» отличились Малком и Сердар Азмун, за «Сочи» забил бывший нападающий петербуржцев Антон Заболотный. Победа позволила набрать «Зениту» 62 очка.

Чемпионство «Зенит» досрочно оформил в прошлом туре, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 4:2.