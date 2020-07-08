Фигуристка Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова заявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 20 лет. Об этом спортсменка написала в Instagram.

«После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец моей спортивной карьеры», - написала фигуристка.

Помимо этого, Сотскова добавила, что после тяжелых эмоциональных переживаний у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, которые окончательно привели ее к данному решению.

Также фигуристка в своем обращении акцентировала, что ей посчастливилось работать с большой и дружной командой, а родители всегда поддерживали, переживали каждое падение и радовались победам.