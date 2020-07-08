«Спартак» пожаловался в РФС на комментарий гендиректора «Зенита» о праздновании Дзюбы

Руководство футбольного клуба «Спартак» пожаловалось в Российский футбольный союз на фразу генерального директора команды «Зенит» Александра Медведева, интерпретировавшего в адрес «красно-белых» недвусмысленное празднование Артема Дзюбы.

Во время празднования чемпионства после победы над «Краснодаром» Дзюба в раздевалке сымитировал половой акт с Сердаром Азмуном. В своем письме в РФС зампред совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов отметил, что не станет вмешиваться в «отношения игроков другой команды», но выразил негодование по поводу комментария данного действа со стороны гендиректора «Зенита», связавшего его с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России (в котором сойдутся «Зенит» и «Спартак» - прим. ред.). Рассмотрением вопроса займется комитет по этике РФС.

Михайлов также поставил под сомнение в связи с подобными комментариями принцип взаимоуважения между командами.

«Прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора “Зенита” с позиции морали и этики», - цитирует РБК текст письма зампреда.

Напомним, петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона 2019/20 после победы над «Краснодаром». Кадры бурного празднования данного события вскоре после игры распространились по Сети. Александр Медведев заявил, что имитация Дзюбы - «намек на то, что будет со “Спартаком” в кубковом матче».