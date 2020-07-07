Гендиректор «Спартака» отправлен в отставку

Томас Цорн, генеральный директор футбольного клуба «Спартак», отстранен от должности. Данное решение было принято Советом директоров ФК на совещании, которое прошло 7 июля.

«Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - сказано в сообщении «Спартака» в Twitter.

По предварительной информации, работа 33-летнего функционера, который занимал должность гендиректора с мая 2019 года, не понравилась руководству клуба в лице владельца Леонида Федуна.

«В настоящее время рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни», - сказано в сообщении.

Несмотря на отставку гендиректора, главный тренер москвичей Доменико Тедеско продолжит работу.

В последнем матче с «Тамбовом» московский ФК «Спартак» уступил сопернику у себя дома. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где 19 июля сыграет с «Зенитом».