Бой с участием Александра Емельяненко снова перенесли

Поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко против соотечественника Магомеда Исмаилова перенесен из Москвы в Сочи. Провести бой в столице не представляется возможным и-за эпидемиологической обстановки, заявили организаторы турнира в Instagram. Встреча запланирована на 24 июля, компания предложила вернуть деньги купившим билеты на турнир в Моске.

Бой переносится уже во второй раз, изначально он должен был состояться в апреле. Однако турниры Absolute Championship Akhmat (ACA), перенесли в связи с пандемией коронавируса.

На счету у Емельянко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). Исмаилов одержал 13 побед, потерпел три поражения и одну ничью. Обычно выступает в средней весовой категории.