Названа предварительная дата возобновления сезона в NHL

Национальная хоккейная лига (NHL) и профсоюз игроков (NHLPA) договорились о предварительной дате возобновления сезона. Как сообщила пресс-служба NHL, матчи отборочного раунда Кубка Стэнли стартуют 1 августа.

Предварительно в рамках соглашения установлены следующие даты: начало официальных тренировочных сборов - 13 июля; далее 26 июля клубы прибудут в города, где будут организованы матчи плей-офф. А 1 августа должны начаться матчи отборочного раунда, города проведения которых к настоящему моменту не определены.

В понедельник, 6 июня, стало известно, что число положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков клубов NHL возросло до 23. Так что руководство NHL и впредь будет отвечать за ежедневное тестирование на коронавирус игроков и сотрудников команд, как только они прибудут в города, где будут проходить матчи.

По словам комиссара NHL Билла Дейли, в случае заражения инфекцией COVID-19 хотя бы одного из хоккеистов или сотрудников команды, он сразу же будет изолирован. Так что на дальнейшее выступление всей команды это никак не повлияет.