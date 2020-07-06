Возвращение триумфаторов: болельщики «Зенита» встретили клуб в аэропорту Петербурга

Команда петербургского футбольного клуба «Зенит» прибыла в аэропорт Северной столицы Пулково. Здесь спортсменов громко и торжественно встретила огромная группа болельщиков.

Чемпионов Российской Премьер-Лиги, досрочно завоевавших данный титул второй раз подряд, приняли с овациями. Фанаты клуба начали собираться на месте за два часа до заранее объявленного времени прилета, чтобы подготовиться к встречи футболистов и оказаться к ним поближе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак от лица команды поблагодарил болельщиков за их поддержку и выразил благодарность самим спортсменам.

«Спасибо ребята за их прекрасный труд! Они заслужили быть лучшими в России», - отметил Семак.

Команда же, в свою очередь, еще раз поздравила тренера с рождением его первой внучки. Ранее сообщалось, что воскресенье, 5 июля, стало вдвойне радостным днем для Сергея Семака – за счет победы клуба и пополнения семейства.