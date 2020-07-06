Болельщики «Зенита» собрались в Пулково, чтобы бурно встретить чемпионов
Фанаты футбольного клуба собрались за два часа до прилета команды, в очередной раз одержавшей победу в чемпионате РПЛ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково в ночь на 6 июля творится настоящий ажиотаж. Болельщики знаменитого футбольного клуба «Зенит» традиционно готовятся встречать своих фаворитов, возвращающихся в город с выездных игр.
Фанаты в сине-бело-голубом собрались на месте за два часа до прилета команды. Сегодняшний день для них – настоящий праздник. Сегодня, после победной игры с командой «Краснодар» питерский клуб второй раз подряд досрочно заработал титул чемпионов Российской Премьер-Лиги.
Последний матч команды в этом сезоне завершился ранее, в воскресенье, со счетом 4:2.