«Двойное счастье»: Семак рассказал о рождении внучки

Воскресенье, 5 июля, сразу по двум причинам стало особенным и радостным днем для главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В этот день он впервые стал дедушкой и отпраздновал вторую подряд победу своего футбольного клуба в чемпионате России.

О рождении внучки Семак у себя на личной странице в Instagram. Подробностей раскрыто не было. Известно лишь, что ребенок появился на свет в семье старшей дочери супружеской четы Майи.

«Моя дочь, Майя Семак, подарила мне внучку!!! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!!!», - поделился тренер «Зенита».

Победа в чемпионате премьер-лиги страны по футболу была обеспечена «Зениту» в последнем прошедшем матче с «Краснодаром», который петербургский клуб выиграл со счетом 4:2.

Игра прошла на территории команды-соперника, в городе Краснодаре. Авторами голов у победившей команды стали нападающие Сердар Азмун, Артем Дзюба и Алексей Сутормин, у «Краснодара» - Даниил Уткин.

После матча команда поздравила тренера с двумя радостными событиями, начав с подбрасывания воздух на футбольном поле.