Шампанское и победа: «Зенит» показал кадры из чемпионской раздевалки

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, 5 июля досрочно оформивший титул чемпиона РПЛ, показал видео из раздевалки после золотого матча с «Краснодаром».

На кадрах видно, как главный тренер петербуржцев Сергей Семак входит в раздевалку, где его ждет вся команда. Игроки и тренеры обнимаются и под крики «Чемпионы, чемпионы!» прыгают, обливаясь водой и шампанским.

«Зенит» выиграл второй чемпионский титул подряд, обыграв «Краснодар» со счетом 4:2. Клуб из Санкт-Петербурга поставил рекорд РПЛ, завоевав трофей за четыре тура до конца чемпионата.

Когда команда прибыла в аэропорт Северной столицы Пулково, ее встретила огромная группа фанатов. Болельщики петербуржцев скандировали речевки и жгли фаеры.