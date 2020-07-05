Семака признали лучшим тренером июня в РПЛ

Наставник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак признан тренером месяца в Российской премьер-лиге. За кандидатуру наставника «бело-голубых» проголосовали болельщики и представители РПЛ.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл все три матча в июне. Благодаря этому достижению, футболисты из Санкт-Петербурга приблизились к победе в национальном чемпионате, опережая на 11 очков московский «Локомотив», идущий вторым, пишет ТАСС.

Семаку 44 года, в команду он пришел в мае 2018 года, а уже в следующем сезоне праздновал с «Зенитом» первое чемпионство. Футбольному специалисту 44 года.