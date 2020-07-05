Cемак: победу «Зенит» завоевал в непростых условиях

Победа санкт-петербургского «Зенита» над «Краснодаром» досталась футболистам команды из столицы на Неве очень непросто. Выездной матч, который принес питерским футболистам титул чемпиона России в сезоне 2019/20, закончился со счетом 4:2.

Как заявил тренер «Зенита» Сергей Семак, победа его команды - это видимая легкость.

«Чемпионство было непростым, несмотря на опережение конкурентов в турнирной таблице. Сказывалось давление, и эмоций иногда не хватало», - отметил наставник в эфире «Матч-ТВ».

Обыграв «Краснодар» в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, «Зенит» досрочно обеспечил себе победу в турнире. В составе победителей гол в ворота соперника забили Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), Артем Дзюба (45, с пенальти) и Алексей Сутормин (72).