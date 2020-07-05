«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2019/2020, обыграв «Краснодар»

«Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 4:2. В составе победителей гол в ворота соперника забили Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), Артем Дзюба (45, с пенальти) и Алексей Сутормин (72). В «Краснодаре» отличился Даниил Уткин, оформивший дубль (29, 50).

Питерская команда набрала 62 очка после 26 матчей, оторвавшись от своего ближайшего соперника - московского «Локомотива» - на 13 очков и досрочно выиграв чемпионат России за четыре тура до окончания сезона 2019/2020.

«Зенит» стал победителем чемпионата России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Питерский клуб догнал по количеству выигранных чемпионатов России ЦСКА - на счету у обеих команд по шесть побед. Больше всего титулов у московского «Спартака» - 10.