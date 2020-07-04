ЦСКА разгромил на выезде грозненский «Ахмат»

Футболисты московского ЦСКА в гостевом матче одержали крупную победу над грозненским «Ахматом» в матче 26-го тура чемпионата России.

После финального свистка на электронном табло горел счет 4:0 в пользу москвичей. Все голы были забиты во второй половине встречи. В стане «красно-синих» результативными действиями отметились Федор Чалов, Никола Влашич и Арнон Сигурдссон. Четвертый мяч в собственные ворота срезал Андрей Семенов.

По итогам игры в Грозном ЦСКА набрал 43 очка и догнал идущий на четвертой строчке в турнирной таблице «Ростов». Футбольный клуб «Ахмат», с 27 баллами в активе, занимает 14 позицию.