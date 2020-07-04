«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский ФК «Спартак» у себя дома уступил «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча команд состоялась в субботу, 4 июля, и победой гостей со счетом 3:2.

В составе «Тамбова» голы забили Валерий Чуперка (на 60-й минуте), Алексей Грицаенко (73) и Владимир Обухов (82, с пенальти), сообщается на сайте РПЛ.

У «Спартака» отличились Зелимхан Бакаев (36, с пенальти) и Джордан Ларссон (64).

Таким образом, «Тамбов», прервавший серию из трех поражений подряд, набрал 28 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской-премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось о том, что «Оренбургу» засчитали техническое поражение в матче РПЛ. Клуб во второй раз не смог провести встречу из-за заражения коронавирусом десяти сотрудников.