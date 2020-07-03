СМИ: Месси собирается покинуть «Барселону»

Капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси прервал переговоры по новому контракту с командой и собирается уйти из клуба в 2021 году. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По данным СМИ, 33-летний аргентинец разочарован появившейся информацией о том, что он является инициатором конфликтов внутри футбольной команды.

Ранее испанские журналисты писали, что Месси якобы имеет отношение к увольнению в январе текущего года главного тренера Эрнесто Вальверде. Также были сообщения о том, что капитан связан с недавним конфликтом с действующим наставником команды Кике Сетьеном.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает в 2021 году.