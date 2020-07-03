Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!», - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Нурмагомедов ушел из жизни, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение.

Отца бойца в конце апреля госпитализировали в столичную клинику с пневмонией на фоне коронавируса, несколько дней он провел в коме. От инфекции Нурмагомедову удалось излечиться, однако болезнь дала осложнения и в последние дни мужчина находился в тяжелом состоянии.