Умер отец Хабиба Нурмагомедова
В конце апреля мужчину госпитализировали с коронавирусом, заболевание дало осложнения.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!», - написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что Нурмагомедов ушел из жизни, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение.
Отца бойца в конце апреля госпитализировали в столичную клинику с пневмонией на фоне коронавируса, несколько дней он провел в коме. От инфекции Нурмагомедову удалось излечиться, однако болезнь дала осложнения и в последние дни мужчина находился в тяжелом состоянии.