Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона-2019/20

Чемпионом России по хоккею сезона-2019/20 признан московский ЦСКА. Об этом сообщается в релизе Федерации хоккея России (ФХР).

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в плей-офф вышел в полуфинал Западной конференции.

Вице-чемпионами признаны петербургский СКА и казанский «Ак Барс». Бронзовым призером по решению ФХР стало московское «Динамо».

Сезон КХЛ в этом году не удалось доиграть из-за пандемии коронавируса. В начале мая было объявлено, что лига приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20. Позже в 20 статью спортивного регламента КХЛ внесли изменения о том, что в нынешнем сезоне победитель и призеры определяются в соответствии с особым порядком.