Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за COVID-19

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили внесение дополнений в регламент, которые исключают перенос матчей из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Теперь начиная со следующего сезона переносы матчей из-за инфицирования футболистов COVID-19 осуществляться не будут. Решение будет рассмотрено на заседании бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20 был приостановлен. В июне во многих странах возобновились национальные чемпионаты. Однако руководства клубов столкнулись с проблемой, поскольку в командах заболевали игроки. Некоторые встречи были отменены или перенесены.