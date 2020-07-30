Опубликованы фото новой формы «Зенита» и «Спартака»

Фотографии новой домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и петербургского «Зенита» появились в интернете. Снимки опубликованы на портале Footy Headlines.

Домашняя форма «Спартака» - это красная рубашка с белой полосой вокруг груди и с жаккардовым принтом по всей поверхности. Издание отмечает, что, скорее всего, за основу рисунка взята конструкция крыши домашнего стадиона столичного клуба «Открытие Арена».

Гостевая форма - белая рубашка с черным воротником, черными зигзагообразными полосками по бокам и с красной полосой на груди.

🇷🇺🔴⚪ BREAKING: Spartak Moscow 20-21 Home & Away Kits Leaked: https://t.co/25jPSPjjYq — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 29, 2020

Домашний комплект «Зенита» выполнен в сине-голубых цветах с диагональным рисунком. Гостевая форма представлена в белом цвете.

🇷🇺🔵⚪ BREAKING: Nike Zenit 20-21 Home & Away Kits Leaked: https://t.co/d06NJRX3DO — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 29, 2020

Отметим, что по итогам сезона «Спартак» находится на 7 месте в Российской премьер-лиге, «Зенит» является чемпионом страны.