«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом говорится в сообщении сине-бело-голубых в Twitter.

Отмечается, что новое соглашение с 31-летним форвардом подписано по схеме «2+1».

Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За питерскую команду он отыграл 176 матчей, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. В составе сине-бело-голубых Дзюба дважды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

За прошедший сезон Дзюба забил 17 мячей, благодаря чему разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Тинькофф РПЛ. Также с 13 результативными передачами он стал лучшим ассистентом этого турнира.