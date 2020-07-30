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«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой

Роман Захаров
11:10 30.07.2020
Новое соглашение с форвардом подписано по схеме «2+1».
«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой
© Фото: Артем Дзюба, VK

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом говорится в сообщении сине-бело-голубых в Twitter.

Отмечается, что новое соглашение с 31-летним форвардом подписано по схеме «2+1».

Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За питерскую команду он отыграл 176 матчей, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. В составе сине-бело-голубых Дзюба дважды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

За прошедший сезон Дзюба забил 17 мячей, благодаря чему разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Тинькофф РПЛ. Также с 13 результативными передачами он стал лучшим ассистентом этого турнира.

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