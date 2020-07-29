Умер олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин
Спортсмену было 68 лет.
© Фото: Виталий Савельев, РИА Новости
Олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сказано на сайте Федерации гандбола России.
Федюкин в составе советской сборной завоевал золото олимпиады в 1976 году в Монреале. Спустя 4 года команда СССР стала серебряным призером ОИ в Москве. А в 1982 году Федюкин приобрел статус чемпиона мира.
После завершения карьеры спортсмен тренировал ЦСКА, а затем исландский «Фрам».