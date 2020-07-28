Опубликован календарь российской премьер лиги по футболу на сезон 2020/21

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала календарь игр на сезон-2020/21. Матчи первого тура Тинькофф-РПЛ пройдут с 8 по 11 августа, а заключительного - 16 мая 2021 года.

Уточняется, что финальный матч Кубка России сезона-2020/21 состоится 12 мая 2021 года. Место проведения встречи на данный момент не определено.

Также сообщается, что матчи группового этапа турнира пройдут 16-17 сентября, 30 сентября - 1 октября и 21-22 октября.

При этом встречи 1/8 финала Кубка России запланированы на 20-21 февраля 2021 года, а полуфинальные матчи - 21-22 апреля.