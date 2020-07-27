Агент опроверг сообщения об уходе Луческу с поста главного тренера ФК «Динамо»

Футбольный агент Аркадий Запорожану опроверг информацию об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского ФК «Динамо».

Напомним, Луческу возглавил футбольный клуб 23 июля. Ранее СМИ опубликовали заявление тренера о том, что он принял решение уйти в отставку из-за негативной реакции болельщиков на его назначение.

«Нет. Это была личная переписка между ним и (президентом «Динамо») Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу», - отметил Запорожану, пишет РИА Новости.

По его словам, Луческу остается главным тренером «Динамо». Также Запорожану подчеркнул, что Мирчи не держится за кресло тренера и он занял этот пост не ради денег.

Агент напомнил, что если приход Луческу помешает работе ФК, то тренер спокойно уйдет, так как имидж клуба намного дороже.