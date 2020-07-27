Бывший чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом. Об этом сообщил сам Шипулин в своем Instagram.

«В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи... Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный», - поделился он.

По словам Шипулина, он, его дочь и теща переносят инфекцию в легкой форме и находятся на самоизоляции. А вот супругу биатлониста медикам пришлось госпитализировать.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил риск заразиться COVID-19 на водоеме.