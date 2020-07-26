Россиянин Эмеев победил немецкого бойца Штольце на турнире UFC

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3, состоявшийся сегодня рано утром на специально сооруженном «бойцовском острове» в Абу-Даби, завершился победой российского бойца смешанных единоборств в полусреднем весе Рамазана Эмеева. Об этом сообщается в Twitter организации.

Россиянин был убедительно сильнее, так что у его соперника из Германии Никласа Штольце не осталось никаких шансов. Судьи вынесли единогласный вердикт, согласно которому итоговый счет после трех раундов составил 30:27, 30:27, 29:28 в пользу нашего спортсмена.

Теперь на счету Эмеева в UFC - четыре победы и одно поражение. Единственный раз россиянин проиграл в ноябре 2018 года, уступив американцу Энтони Рокко Мартину.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов также посетит «бойцовский остров» в Абу-Даби, где в октябре 2020 года проведет титульный бой с временным чемпионом Джастином Гэтжи.