Нурмагомедов хочет завершить дело отца и построить спортобъекты в Дагестане

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов решил встать во главе площадок, организованных в память об ушедшем Абдулманапе Нурмагомедова.

Спортсмен поприветствовал всех присутствующих и выразил им благодарность за доверие и уважение в отношении его отца. Нурмагомедов отметил, что его отец и наставник имел множество планов, которые теперь предстоит завершить самому борцу.

«У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца», - указал Нурмагомедов младший.

Спортсмен представил такое мнение в разговоре с губернатором Владимиром Васильевым, имея в виду, в частности, работу над конкретными площадками. Ранее Васильев сообщал, что строительство спортивного комплекса в поселке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района, оба реализуются в память об умершем тренере.