Главный тренер ФК «Крылья советов» покидает свой пост
По данным СМИ, Талалаев возглавит грозненский «Ахмат», где сменит на посту Игоря Шалимова.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост. Соответствующая информация появилась на сайте самарской команды 25 июля.
Как отметили в пресс-службе «Крыльев Советов», Талалаев выразил благодарность клубу и отметил, что был рад его возглавлять. В самарской команде специалист проработал меньше месяца. За это время клуб вылетел из премьер-лиги.
По информации «Чемпионата», Талалаев уже согласовал с «Ахматом» двухгодичный контракт. Он возглавит команду после отставки главного тренера грозненцев Игоря Шалимова.