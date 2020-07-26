Главный тренер ФК «Крылья советов» покидает свой пост

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост. Соответствующая информация появилась на сайте самарской команды 25 июля.

Как отметили в пресс-службе «Крыльев Советов», Талалаев выразил благодарность клубу и отметил, что был рад его возглавлять. В самарской команде специалист проработал меньше месяца. За это время клуб вылетел из премьер-лиги.

По информации «Чемпионата», Талалаев уже согласовал с «Ахматом» двухгодичный контракт. Он возглавит команду после отставки главного тренера грозненцев Игоря Шалимова.

