В ФК «Ахмат» назначили нового главного тренера

На пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» назначен Андрей Талалаев, говорится в сообщении на сайте клуба.



Во вторник, 28 июля, он будет представлен команде, после чего состоится первая тренировка.

Уточняется, что контракт с Талалаевым подписан на три года.

Андрей Талалаев ранее возглавлял самарский клуб «Крылья Советов», а также тренировал нижегородскую «Волгу», «Тамбов», армянский «Пюник» и подмосковные «Химки».