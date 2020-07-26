В ФК «Ахмат» назначили нового главного тренера
Во вторник, 28 июля, он будет представлен команде.
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На пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» назначен Андрей Талалаев, говорится в сообщении на сайте клуба.
Во вторник, 28 июля, он будет представлен команде, после чего состоится первая тренировка.
Уточняется, что контракт с Талалаевым подписан на три года.
Андрей Талалаев ранее возглавлял самарский клуб «Крылья Советов», а также тренировал нижегородскую «Волгу», «Тамбов», армянский «Пюник» и подмосковные «Химки».