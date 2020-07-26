«Заслуженная победа»: Матыцин поздравил «Зенит» с золотым дублем

Глава министерства спорта России Олег Матыцин поздравил Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» с победой в чемпионате и Кубке страны.

«Поздравляю "Зенит" с двойным успехом. Победа заслуженная, условия были не самыми простыми с точки зрения пандемии», - сказал он в своем обращении.

Министр также пожелал команде достойного выступления в Лиге чемпионов и выразил надежду, что им будет способствовать успех.

«Желаю "Зениту" этот золотой дубль воспринимать как залог будущего успешного сезона», - цитирует РИА Новости Матыцина.

В субботу, 25 июля, в финальном матче Кубка России «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 1:0.