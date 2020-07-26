Еле передвигающийся Емельяненко попал на видео в аэропорту

В Сети опубликовано видео, на котором известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в сопровождении помощников проходит очередь в аэропорту.

Видно, что шаги даются Емельяненко с трудом. Его поддерживают несколько человек, он опирается на них, чтобы идти. Точная причина нетвердых передвижений не сообщается. По некоторым данным, видео снято в аэропорту Сочи после поединка Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Ролик опубликован в Instagram.

Напомним, встреча двух бойцов прошла 24 июля. По итогам противостояния Емельяненко-младший уступил Исмаилову техническим нокаутом, получив многочисленные травмы, в том числе и травму ноги.