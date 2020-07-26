Футболисты «Зенита» случайно разбили Кубок России после победы в финале
Трофей не удержал в руках капитан команды Бранислав Иванович.
© Фото: ФК Зенит, РИА Новости
Игроки футбольного клуба «Зенит» в момент бурной радости и ликования после выигрыша в последней игре Кубка России, где команда одержала победу над «Химками», случайно сломали свою награду.
В разгаре торжества на футбольном поле крупный кубок не удержал на поднятых руках капитан команды Бранислав Иванович, после чего тот рухнул вниз. В результате падения пострадала верхняя часть кубка.
Трофей был вручен спортсменам Александром Дюковым, возглавляющим Российский футбольный союз. Игроки «Зенита» оказались на первом месте среди участников после победного матча в финале со счетом 1:0, преимущество в очках в котором обеспечил гол с пенальти Артема Дзюбы.