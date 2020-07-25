Во время поединка в Сочи Магомед Исмаилов сломал нос Александру Емельяненко.

Бой между спортсменами состоялся в пятницу, 24 июля, на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи. Он проходил без зрителей. Емельяненко потерпел 8-е поражение в 37 боях, передает ТАСС.

Из-за полученных травм и рассечений Емельяненко был вынужден обратиться в больницу, его госпитализировали.