Магомед Исмаилов сломал нос Александру Емельяненко
Бой между спортсменами состоялся в пятницу, 24 июля, на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи.
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Во время поединка в Сочи Магомед Исмаилов сломал нос Александру Емельяненко.
Бой между спортсменами состоялся в пятницу, 24 июля, на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи. Он проходил без зрителей. Емельяненко потерпел 8-е поражение в 37 боях, передает ТАСС.
Из-за полученных травм и рассечений Емельяненко был вынужден обратиться в больницу, его госпитализировали.