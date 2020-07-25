Умер обладатель Кубка мира ФИА по бахам Федор Воробьев

Гонщик Федор Воробьев, являющийся обладателем Кубка мира ФИА по бахам, умер на 48-м году жизни. Причина смерти в настоящий момент не раскрывается.

Такую информацию сообщила пресс-служба команды Zavidovo Racing Team, пилотом которой он являлся, на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Воробьев на протяжении своей карьеры неоднократно принимал участие в ралли-рейдах и в прошлом году выиграл мировой Кубок совместно со штурманом Кириллом Шубиным.

Коллега спортсмена, именитый гонщик Сергей Карякин признался, что гордиться знакомством с Воробьевым, и назвал его «хорошим человеком, талантливым гонщиком и достойным соперником» в своем Facebook.