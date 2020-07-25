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Пользователей Сети возмутил пост МОК с кадрами Олимпиады времен гитлеровской Германии

Анна Берестовая
02:25 25.07.2020
Олимпийский комитет упомянул спорные спортивные состязания в контексте ставшей к сегодняшнему дню традиционной эстафеты олимпийского огня.
Пользователей Сети возмутил пост МОК с кадрами Олимпиады времен гитлеровской Германии
© Фото: KPA, Globallookpress

Пользователи Сети негативно отреагировали на пост в Twitter, опубликованный официальным аккаунтом МОК, с кадрами Олимпиады, также называемой «гитлеровскими играми» и прошедшей в период активных попыток Адольфа Гитлера нормализовать нацистский режим.

Международный олимпийский комитет выпустил серию видео, демонстрирующих игры прошлых лет. Один из роликов показал кадры с Олимпиады 1936 года, состоявшейся в Берлине времен фашистской Германии.

Комитет, по его собственному объяснению, хотел обратить внимание на первую эстафету олимпийского огня, проведенную в том виде, в котором ее осуществляют сейчас. Такое преподнесение игр 1936 года, а именно – их упоминание в достаточно позитивном контексте, шокировало многих подписчиков. Об этом пишет «Independent».

На своем сайте МОК указал, что подобная реакция, вероятно, была вызвана тем фактом, что Олимпиада 1936 «лучше всего запомнились неудачной попыткой Адольфа Гитлера использовать их для доказательства своих теорий арийского расового превосходства». В комитете также отметили, что немецкий лидер не преуспел, так как самым популярным героем тех игр оказался афроамериканский спринтер и прыгун в длину Джесси Оуэнс.

Однако, до конца сгладить произведенный эффект от подбора материала МОК не удалось, и пост с видео был удален.

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