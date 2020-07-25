«Зенит» в четвертый раз завоевал Кубок России по футболу
Финальный матч турнира прошел в Екатеринбурге 25 июля.
© Фото: ФК Зенит РИА Новости
В субботу, 25 июля, Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Кубка России по футболу, обыграв в финальном матче подмосковные «Химки» со счетом 1:0.
Одержать победу удалось благодаря нападающему Артему Дзюбе, который забил единственный гол на 84-й минуте с пенальти.
Встреча прошла на стадионе в Екатеринбурге.
Для «Зенита» это уже четвертый трофей Кубка России. До этого петербургский клуб выигрывал в 1999, 2010 и 2016 годах.