РФС заключил соглашения о развитии футбола с Минспортом и шестью регионами РФ

В субботу, 25 июля, российский футбольный союз заключил соглашения о развитии футбола с шестью регионами страны и Министерством спорта, говорится в заявлении на сайте союза.

Документ был подписан с администрациями и региональными федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.

«Цели соглашений напрямую связаны с реализацией федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития футбола в России до 2030 года», - уточняется в сообщении.

В каждом из этих регионов планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности, расширить географию региональных и городских соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов.