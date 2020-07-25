Александр Емельяненко попал в больницу после боя с Магомедом Исмаиловым
Емельяненко потребовалась помощь медиков из-за сильных травм и рассечений.
© Фото: Артур Лебедев РИА Новости
Боец Александр Емельяненко попал в больницу после боя с Магомедом Исмаиловым, который закончился нокаутом.
Емельяненко потребовалась помощь медиков из-за сильных травм и рассечений, передает ТАСС.
Бой между спортсменами состоялся в пятницу, 24 июля, на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи. Он проходил без зрителей. Емельяненко потерпел 8-е поражение в 37 боях.