Александр Емельяненко травмировал ногу в бою с Магомедом Исмаиловым

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко получил травму ноги в прошедшем бою с Магомедом Исмаиловым. Поединок состоялся в Сочи 24 июля.

Сообщается, что по итогам прошедшего противостояния, закончившегося победой Исмаилова техническим нокаутом, Емельяненко-младший получил перелом носа и множественные ушибы и рассечения. Как передает ТАСС с места событий, арену он ко всему прочему покинул, сильно хромая.

На счету Магомеда Исмаилова 16 побед, 2 поражения и 1 ничья, в то время как у его оппонента - 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.