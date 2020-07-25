Александр Емельяненко травмировал ногу в бою с Магомедом Исмаиловым
Емельяненко-младший уступил оппоненту в третьем раунде боя техническим нокаутом.
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко получил травму ноги в прошедшем бою с Магомедом Исмаиловым. Поединок состоялся в Сочи 24 июля.
Сообщается, что по итогам прошедшего противостояния, закончившегося победой Исмаилова техническим нокаутом, Емельяненко-младший получил перелом носа и множественные ушибы и рассечения. Как передает ТАСС с места событий, арену он ко всему прочему покинул, сильно хромая.
На счету Магомеда Исмаилова 16 побед, 2 поражения и 1 ничья, в то время как у его оппонента - 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.