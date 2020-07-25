Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Наставник футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле, сообщается на сайте РПЛ.

За него единогласно проголосовали болельщики эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

«Зенитовцы стали совладельцами рекорда чемпионатов России: 72 очка до этого набирал только "Спартак" в 1999, а в РПЛ так много за исключением длинного переходного сезона не набирал никто», - говорится в сообщении.

В пяти матчах под руководством Семака, несмотря на экспериментальный состав в нескольких играх, в июле «Зенит» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Это позволило петербургскому клубу выиграть чемпионат России досрочно за четыре тура до конца турнира.

Также за награду лучшего тренера сражались Марко Николич из «Локомотива», Виктор Гончаренко из ЦСКА, Сергей Подпалый - тренер «Арсенала» и глава казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

Сергей Семак возглавляет команду с мая 2018 года, специалист второй год подряд стал с клубом чемпионом страны. Ему 44 года. В своей спортивной карьере футболист и сам играл за «Зенит».