Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Ирина Егорова
11:13 25.07.2020
Под руководством тренера «Зенита» Семака команда одержала четыре победы и одну ничью, став досрочно чемпионом страны.
Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Наставник футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле, сообщается на сайте РПЛ. 

За него единогласно проголосовали болельщики эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

«Зенитовцы стали совладельцами рекорда чемпионатов России: 72 очка до этого набирал только "Спартак" в 1999, а в РПЛ так много за исключением длинного переходного сезона не набирал никто», - говорится в сообщении.

В пяти матчах под руководством Семака, несмотря на экспериментальный состав в нескольких играх, в июле «Зенит» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Это позволило петербургскому клубу выиграть чемпионат России досрочно за четыре тура до конца турнира.

Также за награду лучшего тренера сражались  Марко Николич из «Локомотива», Виктор Гончаренко из ЦСКА, Сергей Подпалый - тренер «Арсенала» и глава казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

Сергей Семак возглавляет команду с мая 2018 года, специалист второй год подряд стал с клубом чемпионом страны. Ему 44 года. В своей спортивной карьере футболист и сам играл за «Зенит».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.07.2020, 03:42
Прибрежным территориям предрекли затопление из-за таяния льдов
Дата24.07.2020, 15:40
Путин попросил Шойгу доложить о подготовке Военно-морского парада
Дата25.07.2020, 11:13
Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Дата24.07.2020, 12:57
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт»
Дата25.07.2020, 10:03
Вопрос со столетней историей: Петренко рассказала о ходе расследования дела Романовых
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:22 В стране и мире
Актер Валерий Гаркалин опроверг информацию о госпитализации
11:18 Эксклюзив
Видео
Светлана Петренко рассказала о специальной технике следователей для расследования киберпреступлений
10:03 Вопросы истории
Видео
Вопрос со столетней историей: Петренко рассказала о ходе расследования дела Романовых
09:03 В стране и мире
Названы последствия COVID-19 для здоровья молодых людей
08:17 В стране и мире
«Колоссальные потери»: реабилитолог рассказал о долгосрочных проблемах со здоровьем из-за COVID-19
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Видео
Крики и суматоха: пассажиры перехваченного ВВС США самолета сняли на видео панику в салоне
Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов рублей
Перенесший операцию Буйнов обеспокоил подписчиков новой фотографией
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.