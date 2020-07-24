«Предлагали кучу денег»: Майк Тайсон рассказал о возможности подраться с бойцом MMA

Легендарный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что ему предлагали за большие деньги провести поединок с бойцом MMA, кикбоксером и игроком в американский футбол Бобом Саппом.

Тайсон сообщил, что отверг предложение, несмотря на то, что ему «предлагали кучу денег», а переговоры о предполагаемом бое продолжались довольно долгое время.

В то же время бывший спортсмен выразил сожаление о своем решении: поединок должен был пройти по правилам бокса, и, по мнению Тайсона, он бы смог одолеть Саппа несмотря на сильное превосходство в весе последнего, передает TMZ Sports.