Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Поединок проходил 24 июля в Сочи без зрителей.
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
В пятницу, 24 июля, на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи Магомед Исмаилов отправил в нокаут Александра Емельяненко.
Уточняется, что судья досрочно остановил бой в третьем раунде, пишет sportbox.ru.
На данный момент в карьере Исмаилова 16 побед в 19 боях, а у Емельяненко 8-е поражение в 37 боях.
Поединок проходил без зрителей в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.