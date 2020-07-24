«Во мне еще больше энтузиазма»: Тайсон рассказал о процессе подготовки к бою с Джонсом

Американский боксер Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою против своего коллеги по цеху Роя Джонса, ныне имеющего российское гражданство. Тайсон заявил, что удовлетворен имеющейся формой, но работает над ее улучшением.

«Сегодня я уже пробежал 4 мили, затем будут спринты, а после я пойду боксировать. Любой, кто меня знает, поймет, что я не умею сбавлять темп и могу драться только агрессивно. И теперь во мне еще больше энтузиазма», - приводит слова боксера Boxingscence.

Бой между двумя легендами бокса будет выставочным, для благотворительных целей.

«Я ничего не получу, я делаю это, потому что могу», - заявил Тайсон.

Поединок планируется провести в Калифорнии 12 сентября. Тайсон завершил свои профессиональные выступления в 2005, Джонс - в 2018 году.