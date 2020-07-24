«Был лидером»: «Урал» поблагодарил покинувшего команду Погребняка за игру в составе клуба

Футбольный клуб «Урал» поблагодарил ушедшего из состава команды Павла Погребняка за игру и успехи, которые он принес команде, отметив, что он почти два года проиграл в оранжевой форме.

«Мы очень благодарны за время, которое он провел в составе ФК "Урал", за те игры, которые он провел составе команды, за вклад, который он внес в успехи команды», - отметил пресс-секретарь ФК «Урал» Никита Медведевских.

По его словам, контракт с ним закончился и было принято обоюдное решение прекратить сотрудничество.

«Он был лидером как на поле так и на тренировка. Он подавал пример молодым игрокам нашего клуба, отлично и профессионально относился к тренировочному процессу, с большой самоотдачей выходил на футбольное поле в составе «Урала». В важных матчах приносил нашей команде победы», - добавил он в комментарии «Звезде».

Особенно Медведевских отметил игру Погребняка против «Титана», где он на последней минуте забил победный мяч, мат с «Крыльями Советов», где нападающий забил два важнейших мяча, и «Урал» благодаря этому смог добиться важной победы.

«Павел Погребняк не отбывал номер, выкладывался на 100 процентов. Желаем ему успехов», - отметил пресс-секретарь клуба.

Он подчеркнул, что не знает, продолжит ли футболист карьеру, но в любом случае желает спортсмену успехов во всех начинаниях.

Об уходе Погребняка ФК «Урал» сообщил 24 июля. Нападающий провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей. Сам Погребняк заявил, что на протяжении двух лет получал удовольствие от игры за «Урал».