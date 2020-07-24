Павел Погребняк уходит из «Урала»

Футболист Павел Погребняк покинул футбольный клуб «Урал».

«Истек срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом "Урал". Нападающий покидает нашу команду», - сказано на официальном сайте клуба.

Руководство ФК поблагодарила спортсмена за «вклад в успехи команды, самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба».

Сам Погребняк заявил, что на протяжении двух лет получал удовольствие от игры за «Урал»

«Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме», - заявил он.

Погребняк перешел в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента. 36-летний нападающий провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.