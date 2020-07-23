«Тебя будет не хватать»: Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Российский чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые взял слово после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. На своей странице в соцсети боец процитировал отрывок из Корана, в котором говорится о необходимости делать добро своим родителям, а после выразил слова скорби.

«Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха», - написал Хабиб в Instagram.

Напомним, отца и тренера чемпиона Абдулманапа Нурмагомедова не стало из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Первое время он переносил болезнь на ногах, но вскоре его состояние ухудшилось и сын перевез его в одну из клиник в Москве. Длительное лечение и наблюдение медиков к сожалению не смогли поставить Абдулманапа на ноги.