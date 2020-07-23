Футболист Тарасов устроил дебош в самолете

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов оказался в центре инцидента на борту самолета, возвращаясь из Казани в Москву. По информации очевидцев, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и был недоволен тем, что один из пассажиров решил снять его на видео.

«В самом хвосте человек пять-шесть орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова бортпроводника, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету», - рассказал в Twitter из пассажиров рейса.

Очевидец дополнил, что по прилету лично убедился, что это был именно полузащитник Тарасов, и даже иронично поздравил его с «окончанием сезона».

«Приземлились, слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтоб не снимал. Думаю, кто такой там среди них. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов. Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли!» - поделился очевидец.

На данный момент информация об инциденте уточняется.