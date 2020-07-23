Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после смерти отца

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост в Instagram после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Спортсмен почтил память отца цитатой из Корана, а также отметил, насколько тот был важен для него не только как человек, давший ему жизнь и воспитавший, но и как тренер и друг в одном лице.

«Тебя будет не хватать отец, ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною», - написал боец на своей странице в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов умер в Москве на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Отец чемпиона UFC был похоронен на родине, в Дагестане.