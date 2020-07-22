Оргкомитет ОИ: Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить, если не будет зрителей

Глава Оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 Есиро Мори заявил о возможной вероятности отмены Олимпиады в Токио, в случае рассмотрения вопроса ее проведения вообще без зрителей.

«Невозможно механически сократить (число зрителей). Если проводить сокращение, то оно должно быть обоснованным чем-то, например, присутствие только японских зрителей», - пояснил Мори телеканалу NHK.

При этом Мори все же сомневается, что даты проведения Олимпиады в Токио могут быть снова перенесены.

«Зимой 2022 года будет Олимпиада в Пекине, в 2024 - в Париже, все расписано до 2028 года. Вероятности, что Париж нам уступит, нет. Состоятся или нет Олимпийские игры, будет зависеть от того, победит ли человечество коронавирус», - подчеркнул Мори.

В настоящее время в Оргкомитете размышляют о том, насколько можно быть уверенными в том, что предстоящие соревнования будут безопасными для людей со всего мира, которые приедут в Японию.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования должны стать самыми масштабными по числу видов спорта - 33, и категориям - 339. В Играх должны принять участие 10 тысяч спортсменов.