«Спартак» занял седьмое место в РПЛ, обыграв «Рубин»

Московский «Спартак» обыграл на выезде казанский «Рубин» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного футбольного клуба.

На 40-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. Спустя три минуты казанцы сравняли счет. Гол забил Иван Игнатьев. А во втором тайме, на 72-й минуте, в ворота «Рубина» был назначен еще один пенальти, который реализовал Джордан Ларссон.

«Спартак» набрал 39 очков и поднялся на 7-е место в чемпионате России-2019/20. Это худший результат клуба с 2008 года.